TBMM’de ekonomi teklifinin 6 maddesi kabul edildi

Ekonomi teklifi TBMM’de kabul edilen maddelerle vergi, teşvik ve kamu düzenlemelerinde değişiklikler içeriyor. Kripto varlıklara ilişkin hükümler ise metinden çıkarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 21:54
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 21:57
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 6 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler vergi uygulamaları, serbest bölgeler, kamu maliyesi ve enerji sektörüne yönelik hükümler içerirken, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler önergeyle metinden çıkarıldı. Düzenlemenin kalan maddelerinin görüşmeleri önümüzdeki birleşimlerde devam edecek.
Şans oyunları reklam giderlerine vergi sınırlaması
Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam giderleri, gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek. Düzenleme, vergi matrahının hesaplanmasında reklam harcamalarına yönelik kapsamı yeniden tanımlıyor.
Vakıf üniversiteleri sağlık kuruluşlarına vergi düzenlemesi
Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle, vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyeti kapsamı dışında bırakıldı. Söz konusu hüküm 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle de Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına bağlı hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarına sağlanan KDV istisnası kaldırıldı.
Kamulaştırma işlemlerine KDV istisnası
Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamu yararı bulunan hallerde kamulaştırılan taşınmazların, kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına devri katma değer vergisinden istisna tutulacak. Bu hüküm düzenlemenin yayımını izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.
Serbest bölgelerde vergi istisnası genişletildi
Serbest Bölgeler Kanunu’ndaki değişiklikle, bu bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin imal ettikleri ürünlerin yurt dışına, serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere satışından elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden istisna olacak. Düzenleme, 1 Ocak 2026’dan itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girecek.
İşsizlik sigortası priminde yetki düzenlemesi
İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, işsizlik sigortası primindeki yüzde 1 oranındaki devlet payını yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
BOTAŞ borçlarına mahsup düzenlemesi
Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na eklenen geçici madde ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) bazı kamu borçlarına ilişkin mahsup ve terkin düzenlemesi getirildi.
Buna göre, BOTAŞ’ın Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan vergi, fon, pay ve ceza borçları, Hazine’den olan görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilecek. Ayrıca düzenleme kapsamında söz konusu borçlara ilişkin feri alacak hesaplanmayacak.
31 Aralık 2026’ya kadar oluşacak alacaklar için de benzer şekilde aylık mahsup ve terkin uygulaması yapılacak. Mahsup işlemlerinde BOTAŞ’ın muhasebe kayıtları esas alınacak ve gerekli durumlarda fark tutarları faizsiz olarak genel bütçeye gelir kaydedilecek.
Kripto varlık düzenlemeleri tekliften çıkarıldı
Kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddeler, Genel Kurul’da verilen önergeyle metinden çıkarıldı.
