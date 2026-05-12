Tanju Özcan’ın da yer aldığı iddianame tamamlandı

Tanju Özcan’ın da yer aldığı Bolu Belediyesi soruşturmasında 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 12.05.2026 20:45
Haber Güncellenme Tarihi: 12.05.2026 20:47
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve Vakıflar Kanunu’na muhalefet soruşturmasında iddianame tamamlandı. Sürecin ilerleyen aşamalarında mahkemenin iddianame üzerindeki değerlendirmesi takip edilecek.
Hazırlanan iddianamede, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli yer aldı. Başsavcı İbrahim Cansever tarafından onaylanan iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin 178 sayfadan oluştuğu öğrenildi. Dosyada rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve Vakıflar Kanunu’na muhalefet suçlamalarının bulunduğu belirtildi.
İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı davacı/müşteki kurumlar arasında yer aldı. Mahkemenin iddianameyi kabul edip etmeyeceğine ilişkin inceleme süreci devam edecek.
