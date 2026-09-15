Şara’dan Suriye yaptırımları sonrası dikkat çeken mesaj
Şara’dan Suriye yaptırımları sonrası dikkat çeken mesaj
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dubai’de düzenlenen Arap Medya Zirvesi’nde ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması ve bundan sonraki ekonomik sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yaptırımların kaldırılmasına sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür etti.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 22:57
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 22:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ahmed Şara, Erdoğan ile Muhammed bin Selman’ın Donald Trump nezdindeki girişimlerinin Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararında etkili olduğunu ifade etti.
Şara, “Trump, Muhammed bin Selman ve Erdoğan’a yaptırımların kaldırılmasına verdikleri katkı için teşekkür ediyorum. Kısıtlamaların sona ermesiyle Suriye adeta yeniden doğdu ve önümüz açıldı” dedi.
Şara, 1979’dan bu yana uygulanan kısıtlamaların ülkenin finansal yapısı üzerinde uzun süreli etkiler oluşturduğunu belirtti. Suriye’de finans ve bankacılık sistemlerini tanımadan yetişen nesiller bulunduğunu söyleyen Şara, yaptırımların kaldırılmasını ülke açısından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.
Şara yaptırımlar sonrası süreci anlattı
Yaptırımlardan Suriye halkının sorumlu olmadığını belirten Şara, kısıtlamaların sona ermesinin ülkenin hareket alanını genişlettiğini söyledi.
Şara, “Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye üzerindeki prangalar kırıldı. Bundan sonraki süreçte doğru politika ve adımlarla bu gemiyi selamete çıkaracağız” ifadelerini kullandı.
Ülkedeki geçiş dönemine de değinen Şara, 60 yıl süren idari yolsuzluk ve baskı döneminin sona erdiğini savundu. Şara, Suriye’de sağlanacak istikrarın yalnızca ülke halkı açısından değil, bölge açısından da önem taşıdığını kaydetti.
Suriye için ticaret ve enerji koridoru hedefi
Şara, Suriye’nin uluslararası kamuoyundaki konumuna ilişkin değerlendirmesinde ülkenin artık bir “kriz alanı” yerine “büyük bir fırsat” olarak görüldüğünü söyledi.
Suriye’nin coğrafi konumunun ticaret ve enerji açısından kullanılmasını hedeflediklerini belirten Şara, “Suriye artık çatışmaların merkezi olmaktan çıkarak istikrar adasına dönüştü. Bugün ülkemiz, Doğu ile Batı arasında güvenli bir ticaret koridoru ve enerji tedarik zincirlerinin güvencesi olarak görülüyor” dedi.
Yaptırımlar sonrasında finans ve bankacılık sisteminin uluslararası yapılarla entegrasyonu ile ticaret ve enerji bağlantılarının nasıl şekilleneceği, Suriye’nin yeni dönemdeki ekonomik gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.
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Şara’dan Suriye yaptırımları sonrası dikkat çeken mesaj
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dubai’de düzenlenen Arap Medya Zirvesi’nde ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması ve bundan sonraki ekonomik sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yaptırımların kaldırılmasına sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür etti.
Ahmed Şara, Erdoğan ile Muhammed bin Selman’ın Donald Trump nezdindeki girişimlerinin Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararında etkili olduğunu ifade etti.
Şara, “Trump, Muhammed bin Selman ve Erdoğan’a yaptırımların kaldırılmasına verdikleri katkı için teşekkür ediyorum. Kısıtlamaların sona ermesiyle Suriye adeta yeniden doğdu ve önümüz açıldı” dedi.
Şara, 1979’dan bu yana uygulanan kısıtlamaların ülkenin finansal yapısı üzerinde uzun süreli etkiler oluşturduğunu belirtti. Suriye’de finans ve bankacılık sistemlerini tanımadan yetişen nesiller bulunduğunu söyleyen Şara, yaptırımların kaldırılmasını ülke açısından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.
Şara yaptırımlar sonrası süreci anlattı
Yaptırımlardan Suriye halkının sorumlu olmadığını belirten Şara, kısıtlamaların sona ermesinin ülkenin hareket alanını genişlettiğini söyledi.
Şara, “Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye üzerindeki prangalar kırıldı. Bundan sonraki süreçte doğru politika ve adımlarla bu gemiyi selamete çıkaracağız” ifadelerini kullandı.
Ülkedeki geçiş dönemine de değinen Şara, 60 yıl süren idari yolsuzluk ve baskı döneminin sona erdiğini savundu. Şara, Suriye’de sağlanacak istikrarın yalnızca ülke halkı açısından değil, bölge açısından da önem taşıdığını kaydetti.
Suriye için ticaret ve enerji koridoru hedefi
Şara, Suriye’nin uluslararası kamuoyundaki konumuna ilişkin değerlendirmesinde ülkenin artık bir “kriz alanı” yerine “büyük bir fırsat” olarak görüldüğünü söyledi.
Suriye’nin coğrafi konumunun ticaret ve enerji açısından kullanılmasını hedeflediklerini belirten Şara, “Suriye artık çatışmaların merkezi olmaktan çıkarak istikrar adasına dönüştü. Bugün ülkemiz, Doğu ile Batı arasında güvenli bir ticaret koridoru ve enerji tedarik zincirlerinin güvencesi olarak görülüyor” dedi.
Yaptırımlar sonrasında finans ve bankacılık sisteminin uluslararası yapılarla entegrasyonu ile ticaret ve enerji bağlantılarının nasıl şekilleneceği, Suriye’nin yeni dönemdeki ekonomik gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.
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