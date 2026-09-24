Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de sarsıldı
Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de sarsıldı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevredeki illerde de hissedildi. Depremde can kaybı ve yıkım bulunmazken, sahada inceleme sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:44
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 14:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
ŞANLIURFA'DAKİ DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Depremin, yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Deprem, çevre illerde de hissedildi.
VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA: SAHADA İNCELEME SÜRÜYOR, YIKIM BULUNMUYOR
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sahada yapılan ilk incelemede, şu an için herhangi bir can kaybı ve yıkım söz konusu değil. Herkese geçmiş olsun. Sahadaki tarama çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Vali Şıldak, daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı duyuruda, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24 Eylül 2026 Perşembe günü ara verilmiştir." bilgisini paylaştı.
AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR
AFAD'tan deprem sonrası yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz."
BAKAN ÇİFTÇİ: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), mülki idare amirleri ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından şunları kaydetti:
"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedilmiştir. AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ: YIKIM YOK
Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlırufa'da meydana gelen depremde yıkım olmadığını bildirdi.
BAKAN URALOĞLU: HABERLEŞME ALTYAPIMIZDA OLUMSUZLUK YOK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.
Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup sahadaki ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." değerlendirmesinde bulundu.
DEPREM ANI KAMERADA
Şanlıurfa'ın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem anını güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.
ELAZIĞ VALİLİĞİNDEN ŞANLIURFA'DA MEYDANA GELEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA
Elazığ Valiliği, Şanlıurfa'da meydana gelen deprem nedeniyle ilde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, AFAD'dan alınan bilgiye göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: BİRİMLERİMİZ DURUM TESPİT ÇALIŞMALARINI TİTİZLİKLE SÜRDÜRMEKTEDİR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadesini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:
"İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını ve teyitli bilgileri takip etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."
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Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de sarsıldı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevredeki illerde de hissedildi. Depremde can kaybı ve yıkım bulunmazken, sahada inceleme sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
ŞANLIURFA'DAKİ DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Depremin, yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Deprem, çevre illerde de hissedildi.
VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA: SAHADA İNCELEME SÜRÜYOR, YIKIM BULUNMUYOR
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sahada yapılan ilk incelemede, şu an için herhangi bir can kaybı ve yıkım söz konusu değil. Herkese geçmiş olsun. Sahadaki tarama çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Vali Şıldak, daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı duyuruda, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24 Eylül 2026 Perşembe günü ara verilmiştir." bilgisini paylaştı.
AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR
AFAD'tan deprem sonrası yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz."
BAKAN ÇİFTÇİ: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), mülki idare amirleri ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından şunları kaydetti:
"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedilmiştir. AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ: YIKIM YOK
Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlırufa'da meydana gelen depremde yıkım olmadığını bildirdi.
BAKAN URALOĞLU: HABERLEŞME ALTYAPIMIZDA OLUMSUZLUK YOK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.
Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup sahadaki ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." değerlendirmesinde bulundu.
DEPREM ANI KAMERADA
Şanlıurfa'ın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem anını güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.
ELAZIĞ VALİLİĞİNDEN ŞANLIURFA'DA MEYDANA GELEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA
Elazığ Valiliği, Şanlıurfa'da meydana gelen deprem nedeniyle ilde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, AFAD'dan alınan bilgiye göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: BİRİMLERİMİZ DURUM TESPİT ÇALIŞMALARINI TİTİZLİKLE SÜRDÜRMEKTEDİR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadesini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:
"İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını ve teyitli bilgileri takip etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."
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