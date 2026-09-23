Erdoğan’dan ABD ile ekonomik iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta ABD iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin mesajlar verirken, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 23:06
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 23:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, ABD’deki temaslarının ikinci gününde gerçekleştirilen buluşmada ticaretin yanı sıra stratejik iş birliği, tedarik zincirleri, enerji hatları ve ticaret koridorlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki ekonomik temasların seyri ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, önümüzdeki dönemde izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.
100 milyar dolarlık ticaret hedefini vurguladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılına yaklaşıldığına işaret ederek, ekonomik ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini beklediklerini belirtti.
Erdoğan, “ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Stratejik iş birliğine dikkat çekti
Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaret hacmi üzerinden ele alınmaması gerektiğini belirten Erdoğan, iki ülke arasında stratejik iş birliği perspektifine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomide tedarik zincirlerinin yeniden konumlandığını, enerji hatlarının yeniden şekillendiğini ve ticaret koridorlarının değiştiğini söyledi.
Erdoğan, “ABD ile ekonomik münasebetimizi ticaret üzerinden konuşmak doğru değil. Türkiye ile stratejik bir iş birliği kanaatindeyim. Tedarik zincirleri yeniden konumlanıyor. Enerji hatları yeniden çiziliyor. Ticaret koridorları değişiyor. Yeniden imar dönemi başlıyor.” dedi.
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Erdoğan’dan ABD ile ekonomik iş birliği mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta ABD iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin mesajlar verirken, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini vurguladı.
Erdoğan, ABD’deki temaslarının ikinci gününde gerçekleştirilen buluşmada ticaretin yanı sıra stratejik iş birliği, tedarik zincirleri, enerji hatları ve ticaret koridorlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki ekonomik temasların seyri ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, önümüzdeki dönemde izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.
100 milyar dolarlık ticaret hedefini vurguladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılına yaklaşıldığına işaret ederek, ekonomik ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini beklediklerini belirtti.
Erdoğan, “ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Stratejik iş birliğine dikkat çekti
Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaret hacmi üzerinden ele alınmaması gerektiğini belirten Erdoğan, iki ülke arasında stratejik iş birliği perspektifine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomide tedarik zincirlerinin yeniden konumlandığını, enerji hatlarının yeniden şekillendiğini ve ticaret koridorlarının değiştiğini söyledi.
Erdoğan, “ABD ile ekonomik münasebetimizi ticaret üzerinden konuşmak doğru değil. Türkiye ile stratejik bir iş birliği kanaatindeyim. Tedarik zincirleri yeniden konumlanıyor. Enerji hatları yeniden çiziliyor. Ticaret koridorları değişiyor. Yeniden imar dönemi başlıyor.” dedi.
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