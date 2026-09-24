Ömer Çelik'ten Katz'ın Erdoğan sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Erdoğan'ın konuşmalarını "insanlık ittifakı adına yükselen bir vicdan bildirisi" olarak nitelendirirken İsrailli yetkililerin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 18:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül 2026'da New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki gelişmelere değindi.
Erdoğan, Gazze'de yaşananlar karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere tutumlarını gözden geçirme çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısında reform yapılması gerektiğini ifade etti. Mevcut sistemin dünya barışını koruma konusunda yetersiz kaldığını söyledi.
Katz'ın sözlerine Çelik'ten yanıt
Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşmasının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Katz'ın sözlerine yanıt verdi. Çelik, açıklamasında Erdoğan'ın konuşmalarının "insanlık ittifakı" adına bir vicdan bildirisi olduğunu söyledi.
Çelik hukuk önünde hesap verme vurgusu yaptı
Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, 'soykırım şebekesi'nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar.
Çünkü Cumhurbaşkanımızın her konuşması 'insanlık ittifakı' adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor. Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor. Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ömer Çelik'ten Katz'ın Erdoğan sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Erdoğan'ın konuşmalarını "insanlık ittifakı adına yükselen bir vicdan bildirisi" olarak nitelendirirken İsrailli yetkililerin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül 2026'da New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki gelişmelere değindi.
Erdoğan, Gazze'de yaşananlar karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere tutumlarını gözden geçirme çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısında reform yapılması gerektiğini ifade etti. Mevcut sistemin dünya barışını koruma konusunda yetersiz kaldığını söyledi.
Katz'ın sözlerine Çelik'ten yanıt
Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşmasının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Katz'ın sözlerine yanıt verdi. Çelik, açıklamasında Erdoğan'ın konuşmalarının "insanlık ittifakı" adına bir vicdan bildirisi olduğunu söyledi.
Çelik hukuk önünde hesap verme vurgusu yaptı
Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, 'soykırım şebekesi'nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar.
Çünkü Cumhurbaşkanımızın her konuşması 'insanlık ittifakı' adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor. Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor. Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır."
Çok Okunanlar