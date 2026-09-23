Mansur Yavaş’tan istifa sonrası "adaylık" açıklaması
Mansur Yavaş’tan istifa sonrası "adaylık" açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrılarak siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini duyurmasının ardından istifa kararına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, kararının Cumhurbaşkanlığı seçimi veya olası adaylık tartışmalarıyla bağlantılı olmadığını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 22:14
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 22:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan açıklamaya göre Yavaş, istifasının bazı çevreler tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilişkilendirilmesine karşı çıktı. Independent Türkçe’ye verdiği belirtilen değerlendirmede Yavaş, “Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum” ifadelerini kullandı.
Yavaş’ın açıklaması, istifa kararının ardından siyasi geleceği ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kamuoyunda yürütülen tartışmaların gündemde olduğu bir dönemde geldi. Yavaş’ın bağımsız olarak izleyeceği siyasi çizgiye ilişkin bundan sonraki açıklamaları yakından takip edilecek.
CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu
Paylaşılan metne göre Yavaş, CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın kendisine ilişkin sözlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla parti üyeliğinden ayrıldığını bildirdi.
Yavaş açıklamasında, “Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım” ifadelerini kullandı. Parti içerisinde şahsı veya izlediği tutum konusunda rahatsızlık bulunması halinde daha önce gereğini yapacağını söylediğini de belirtti.
Siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı
Yavaş, açıklamasında CHP üyeliğinden ayrılma kararının gerekçesine ilişkin olarak, “Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
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Mansur Yavaş’tan istifa sonrası "adaylık" açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrılarak siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini duyurmasının ardından istifa kararına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, kararının Cumhurbaşkanlığı seçimi veya olası adaylık tartışmalarıyla bağlantılı olmadığını belirtti.
Paylaşılan açıklamaya göre Yavaş, istifasının bazı çevreler tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilişkilendirilmesine karşı çıktı. Independent Türkçe’ye verdiği belirtilen değerlendirmede Yavaş, “Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum” ifadelerini kullandı.
Yavaş’ın açıklaması, istifa kararının ardından siyasi geleceği ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kamuoyunda yürütülen tartışmaların gündemde olduğu bir dönemde geldi. Yavaş’ın bağımsız olarak izleyeceği siyasi çizgiye ilişkin bundan sonraki açıklamaları yakından takip edilecek.
CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu
Paylaşılan metne göre Yavaş, CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın kendisine ilişkin sözlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla parti üyeliğinden ayrıldığını bildirdi.
Yavaş açıklamasında, “Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım” ifadelerini kullandı. Parti içerisinde şahsı veya izlediği tutum konusunda rahatsızlık bulunması halinde daha önce gereğini yapacağını söylediğini de belirtti.
Siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı
Yavaş, açıklamasında CHP üyeliğinden ayrılma kararının gerekçesine ilişkin olarak, “Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
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