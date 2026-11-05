Sancaktepe Belediye Meclisinde yeni siyasi gelişme
Sancaktepe Belediye Meclisinde yeni siyasi gelişme
İstanbul Sancaktepe Belediye Meclisinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den seçilen 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek DEM Parti'ye katıldı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, belediye meclisi toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu üyelerin DEM Parti grubunu oluşturduğunu duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 21:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sancaktepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında belediye hizmet binasında toplandı. Toplantının gündem maddelerine geçilmeden önce meclisteki siyasi grup yapısında yaşanan değişiklik hakkında bilgi verildi.
CHP'den ayrılan 4 üye DEM Parti grubunu kurdu
Belediye Başkanı Alper Yeğin, toplantının açılış bölümünde CHP'li 4 meclis üyesinin partilerinden istifa ederek DEM Parti'ye katıldığını açıkladı. Yeğin, üyelerin belediye meclisinde DEM Parti grubunu kurduklarını belirterek yeni grubun hayırlı olmasını diledi.
2024 yerel seçimlerinde CHP listelerinden meclis üyeliğine seçilen 4 kişinin parti değiştirmesiyle Sancaktepe Belediye Meclisinde DEM Parti grubu oluşturuldu. Partilerinden ayrılan meclis üyelerinin isimlerine ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.
Meclis toplantısında komisyon raporları oylandı
Sancaktepe Belediye Meclisinin toplantısında siyasi grup değişikliğine ilişkin açıklamanın ardından gündem dışı konuşmalara geçildi. Konuşmaların tamamlanmasıyla birlikte gündemde bulunan komisyon raporları görüşülerek oylandı.
Toplantıda komisyon raporlarına ilişkin oylamaların sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Bir sonraki toplantı 7 Aralık'ta yapılacak
Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısının 7 Aralık 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
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Sancaktepe Belediye Meclisinde yeni siyasi gelişme
İstanbul Sancaktepe Belediye Meclisinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den seçilen 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek DEM Parti'ye katıldı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, belediye meclisi toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu üyelerin DEM Parti grubunu oluşturduğunu duyurdu.
Sancaktepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında belediye hizmet binasında toplandı. Toplantının gündem maddelerine geçilmeden önce meclisteki siyasi grup yapısında yaşanan değişiklik hakkında bilgi verildi.
CHP'den ayrılan 4 üye DEM Parti grubunu kurdu
Belediye Başkanı Alper Yeğin, toplantının açılış bölümünde CHP'li 4 meclis üyesinin partilerinden istifa ederek DEM Parti'ye katıldığını açıkladı. Yeğin, üyelerin belediye meclisinde DEM Parti grubunu kurduklarını belirterek yeni grubun hayırlı olmasını diledi.
2024 yerel seçimlerinde CHP listelerinden meclis üyeliğine seçilen 4 kişinin parti değiştirmesiyle Sancaktepe Belediye Meclisinde DEM Parti grubu oluşturuldu. Partilerinden ayrılan meclis üyelerinin isimlerine ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.
Meclis toplantısında komisyon raporları oylandı
Sancaktepe Belediye Meclisinin toplantısında siyasi grup değişikliğine ilişkin açıklamanın ardından gündem dışı konuşmalara geçildi. Konuşmaların tamamlanmasıyla birlikte gündemde bulunan komisyon raporları görüşülerek oylandı.
Toplantıda komisyon raporlarına ilişkin oylamaların sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Bir sonraki toplantı 7 Aralık'ta yapılacak
Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısının 7 Aralık 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
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