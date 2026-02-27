Salda Gölü’nde kuraklık sonrası sevindiren tablo

Salda Gölü’nde su seviyesi 14 santimetre yükseldi. DSİ verilerine göre son yağışlarla yaklaşık 6 milyon tonluk artış kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 18:44
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 18:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Salda Gölü’nde kuraklık ve su çekilmesiyle gündeme gelen süreçte, son yağışların ardından su seviyesinde artış kaydedildi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 15 Ocak–15 Şubat 2026 dönemine ilişkin yapılan ölçümlerde göl seviyesinin 14 santimetre yükseldiği açıklandı. Artışın göl ekosistemi üzerindeki etkileri izlenmeye devam edecek.
DSİ verilerine göre ölçümler aylık periyotlarla gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmede, geniş yüzey alanı dikkate alındığında 14 santimetrelik yükselişin yaklaşık 6 milyon ton suya karşılık geldiği bildirildi.
Ölçümler bir aylık dönemi kapsadı
15 Ocak ile 15 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan seviye ölçümleri, yağışların göl üzerindeki doğrudan etkisini ortaya koydu. Salda Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve buharlaşma artışı nedeniyle su kaybıyla gündeme gelmişti.
Yetkililer, gölün hidrolojik dengesinin korunması amacıyla izleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Önümüzdeki dönemde yağış rejimi ve buharlaşma oranlarının su seviyesi üzerindeki etkisi takip edilecek.
Mars benzeri yapısıyla dikkat çekiyor
Bilim dünyasında Mars yüzeyindeki bazı mineral yapılarıyla benzerlik gösterdiği belirtilen Salda Gölü, sahip olduğu alkali su yapısı ve beyaz kumsallarıyla öne çıkıyor. “Türkiye’nin Maldivleri” olarak da anılan göl, hem ekosistemi hem de jeolojik özellikleri nedeniyle ulusal ve uluslararası ölçekte izlenen doğal alanlar arasında yer alıyor.
Son ölçüm sonuçları, kuraklık sonrası dönemde su seviyesindeki değişimin düzenli izlenmesinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar