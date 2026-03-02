AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İran’a saldırı açıklaması sonrası MKYK gündemi şekillendi. AK Parti Sözcüsü, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 18:10
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 2 Mart 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.27’de toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran’a yönelik saldırının gündemin ana başlığı olduğunu bildirdi. Çelik, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederken, diplomatik sürecin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamaların bölgesel güvenlik ve enerji piyasalarına olası etkileri izleniyor.
MKYK’da İran gündemi
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda İran’a yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. İran ile ilgili tansiyonun bir süredir takip edildiğini ifade eden Çelik, saldırının hiçbir meşruiyeti olmadığını, hakkaniyetsiz ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.
Nükleer ve diğer başlıklarda müzakerelerin sürdüğü bir dönemde saldırının gerçekleştiğini kaydeden Çelik, diplomatik zeminin zarar gördüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çatışmanın sona ermesi ve çözümün masada aranması gerektiğini muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde aktardığını belirtti.
Uluslararası hukuk ve egemenlik vurgusu
Çelik, Birleşmiş Milletler üyesi egemen bir ülkenin toprak bütünlüğüne ve yöneticilerine yönelik saldırıların uluslararası düzen açısından yeni bir aşamaya işaret ettiğini ifade etti. Bir ülkenin rejiminin saldırı gerekçesi olarak gösterilemeyeceğini belirten Çelik, bunun uluslararası sistem açısından risk oluşturduğunu söyledi.
İran halkının kayıplar yaşadığını aktaran Çelik, hayatını kaybedenler için taziye mesajı iletti. Devlet mimarisinin hedef alınmasının daha büyük istikrarsızlıklara yol açabileceğini dile getirdi.
Bölgesel etkiler ve ekonomik yansımalar
Çelik, Hürmüz Boğazı ve petrol fiyatları üzerinden küresel ekonomide dalgalanma riskine dikkat çekti. Ekonomi yönetiminin olası gelişmelere karşı tedbir aldığını belirtti.
İran sınırında olası bir göç dalgasına karşı devlet birimlerinin koordinasyon içinde çalıştığını ifade eden Çelik, Türkiye’nin güvenlik denkleminin gelişmelere göre güncellendiğini söyledi. Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının durumunun büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla takip edildiğini de sözlerine ekledi.
