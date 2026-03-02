Trump: "İran tüm Orta Doğu için tehdit!"

ABD Başkanı Donald Trump İran açıklaması ile operasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’ın füze kapasitesi ve askeri hedeflere yönelik müdahaleler hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 20:59
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 21:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılında Beyaz Saray’da yaptığı canlı yayında konuşmada İsrail-İran savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi. Operasyonların üçüncü gününde kameraların karşısına çıkan Trump, askeri planlamanın öngörülen takvimin ilerisinde ilerlediğini söyledi.
İran’ın balistik füze programının hızla büyüdüğünü savunan Trump, bu durumun ABD ve yurt dışında konuşlu Amerikan kuvvetleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. İran’ın Avrupa’yı ve ABD üslerini hedef alabilecek kapasiteye sahip olduğunu öne süren Trump, söz konusu programın nükleer faaliyetleri korumaya yönelik olduğunu iddia etti.
"Operasyon takvimi planlananın ilerisinde"
Trump, İran ordusunun üst düzey komuta kademesine yönelik operasyonlara da değindi. Üst komuta yapısının tasfiye edilmesine yönelik planlamanın dört hafta olarak öngörüldüğünü belirten Trump, bu sürecin bir saat içinde tamamlandığını söyledi. Takvimin ilerisinde olunduğunu ifade etti.
ABD Başkanı, askeri hedeflere yönelik müdahalelerin sürdüğünü kaydetti. On İran gemisinin batırıldığını belirten Trump, operasyonların planlandığı şekilde devam ettiğini dile getirdi.
Füze programı ve bölgesel güvenlik vurgusu
Trump, İran’ın ABD’ye ulaşabilecek füze geliştirme çalışmaları yürüttüğünü savundu. İran’ın yalnızca ABD için değil, Orta Doğu’nun geneli için tehdit oluşturduğunu ifade eden Trump, askeri operasyonların bu çerçevede sürdüğünü belirtti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trump: "İran tüm Orta Doğu için tehdit!"
ABD Başkanı Donald Trump İran açıklaması ile operasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’ın füze kapasitesi ve askeri hedeflere yönelik müdahaleler hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılında Beyaz Saray’da yaptığı canlı yayında konuşmada İsrail-İran savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi. Operasyonların üçüncü gününde kameraların karşısına çıkan Trump, askeri planlamanın öngörülen takvimin ilerisinde ilerlediğini söyledi.
İran’ın balistik füze programının hızla büyüdüğünü savunan Trump, bu durumun ABD ve yurt dışında konuşlu Amerikan kuvvetleri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. İran’ın Avrupa’yı ve ABD üslerini hedef alabilecek kapasiteye sahip olduğunu öne süren Trump, söz konusu programın nükleer faaliyetleri korumaya yönelik olduğunu iddia etti.
"Operasyon takvimi planlananın ilerisinde"
Trump, İran ordusunun üst düzey komuta kademesine yönelik operasyonlara da değindi. Üst komuta yapısının tasfiye edilmesine yönelik planlamanın dört hafta olarak öngörüldüğünü belirten Trump, bu sürecin bir saat içinde tamamlandığını söyledi. Takvimin ilerisinde olunduğunu ifade etti.
ABD Başkanı, askeri hedeflere yönelik müdahalelerin sürdüğünü kaydetti. On İran gemisinin batırıldığını belirten Trump, operasyonların planlandığı şekilde devam ettiğini dile getirdi.
Füze programı ve bölgesel güvenlik vurgusu
Trump, İran’ın ABD’ye ulaşabilecek füze geliştirme çalışmaları yürüttüğünü savundu. İran’ın yalnızca ABD için değil, Orta Doğu’nun geneli için tehdit oluşturduğunu ifade eden Trump, askeri operasyonların bu çerçevede sürdüğünü belirtti.
Çok Okunanlar