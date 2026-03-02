Körfez'de hava sahası krizi: 3 bin 400'den fazla uçuş iptal edildi
Körfez ülkelerinin hava sahalarının kapalı kalması nedeniyle 3 bin 400'den fazla uçuş iptal edildi. Çatışmaların ilk günlerinden itibaren uçuş takip verilerine yansıyan bu tablo, küresel hava trafiğinde büyük aksamalara yol açtı.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 12:07
Dubai Uluslararası, Sharjah, Abu Dabi ve Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere bölgedeki altıdan fazla büyük merkez operasyonlarını durdurdu.
Orta Doğu'daki havalimanlarının Avrupa, Asya ve Afrika arasında kritik bağlantı noktası olması sebebiyle, bu kapanma kararları dünya genelinde domino etkisi yarattı.
300 bin yolcu mahsur kaldı
Tahminlere göre bölge genelinde yaklaşık 300 bin kişi mahsur kaldı. İngiltere'nin, vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olmak amacıyla bölgeye ekipler gönderdiği bildirildi.
Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda; yolcuların uçuş rezerve etmek ve yardım almak için uzun kuyruklarda beklediği, birçok kişinin terminallerde konakladığı görüldü.
HAVA SAHASINDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Bölgenin büyük bir bölümünde hava sahası kapalı kalmaya devam ediyor.
Çatışmalar sürdüğü müddetçe binlerce yolcu belirsizlik içinde kalmaya devam edecek ve küresel ölçekteki uçuş trafiği bu durumdan olumsuz etkilenecek.
