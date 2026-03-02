Orta Doğu’da savaşın üçüncü gününde tablo ağırlaşıyor
Orta Doğu’da savaşın üçüncü gününde İran Kızılayı can kaybını 555 olarak açıkladı. ABD, İsrail ve İran arasında saldırılar genişlerken bölge ülkeleri alarma geçti.
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 19:35
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 19:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında başlayan ve ABD’nin de katılımıyla genişleyen askeri operasyonlar üçüncü gününde sürüyor. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 555’e yükseldiğini duyurdu. Pentagon ise İran’a yönelik operasyonlarda 4 ABD askerinin öldüğünü, 5 askerin ağır yaralandığını açıkladı. Çatışmaların bölgesel güvenlik ve enerji akışına etkileri yakından izleniyor.
İran’da bilanço ağırlaşıyor
İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda ölenlerin sayısının 555’e ulaştığı bildirildi. İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ise hayatını kaybedenler arasında 170 öğrenci ve öğretmenin bulunduğunu açıkladı. Tahran ve çevresinde gece boyunca patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hava saldırısında hayatını kaybettiği açıklanırken, ağır yaralanan eşi Mansure Hüceste Bakırzade’nin de yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları, Hamaney’in ölümünün ardından bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları başlatıldığını duyurdu.
ABD ve İsrail’den operasyon mesajları
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın nükleer tesisleri ve füze altyapısının hedef alındığını belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait balistik füze rampalarının imha edildiğine ilişkin görüntüler paylaştı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Natanz nükleer tesisinin hedef alındığına dair İran temsilcilerinden bilgi geldiğini ancak komşu ülkelerde normal seviyelerin üzerinde radyasyon artışı tespit edilmediğini açıkladı. UAEA Başkanı Rafael Grossi, nükleer tesislere yönelik saldırıların ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Saldırılar Körfez’e yayıldı
İran’ın misilleme saldırıları kapsamında Kuveyt’teki Ali es-Salem Hava Üssü’nün seyir füzeleriyle hedef alındığı bildirildi. Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkede birkaç ABD savaş uçağının düştüğünü, mürettebatın sağ kurtulduğunu açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı ise 3 F-15E savaş uçağının Kuveyt hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyulurken, QatarEnergy sıvılaştırılmış doğalgaz üretimini durdurduğunu açıkladı. Suudi Arabistan ise Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 insansız hava aracının imha edildiğini bildirdi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz Akrotiri Üssü’nde patlama meydana gelirken, Yunanistan bölgeye fırkateyn ve F-16 savaş uçakları gönderileceğini açıkladı.
Türkiye ve bölge ülkelerinde önlemler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri uçuşlarının ise 3 Mart 2026’ya kadar iptal edildiğini duyurdu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak, Kapıköy ve Esendere gümrük kapılarında ticari yük geçişlerinin kontrollü şekilde sürdüğünü, günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı.
Rusya ve Çin’den açıklamalar
Rusya Dışişleri Bakanlığı, sivil hedeflere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı ise askeri operasyonlardan “son derece endişeli” olduklarını ifade ederek tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.
ABD, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan ortak açıklamada ise İran’ın saldırıları kınandı.
Çatışmaların üçüncü gününde tarafların karşılıklı operasyonları sürerken, bölgedeki askeri ve diplomatik hareketlilik küresel piyasalar ve enerji güvenliği açısından da yakından takip ediliyor.
