Muhittin Böcek dosyasında para karşılığı ilişki iddiası
Muhittin Böcek dosyasında para karşılığı ilişki iddiası
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklu bulunduğu soruşturmada iki kadının verdiği ifadeler gündeme geldi. tv100'ün haberine göre kadınların beyanlarında, Tuğçe Güney aracılığıyla belediyede iş vaadi karşılığında Böcek ile birlikte olmalarının istendiği ve bir cinsel birliktelik sonrasında 2 bin lira verildiği ileri sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 06.09.2026 16:28
Haber Güncellenme Tarihi: 06.09.2026 16:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dosyaya girdiği belirtilen ifadelerden birinde, olayın 2024 yılında yaşandığı ileri sürüldü. İfade veren kadın, Tuğçe Güney'in kendisinden Muhittin Böcek ile "fuhuş maksadıyla" görüşmesini istediğini iddia etti.
Kadının beyanına göre Güney, Böcek'in belediye başkanı olduğunu belirterek birlikte olması halinde belediyede iş bulabileceğini, kendisine ve ailesine maddi yardım sağlanabileceğini söyledi. Maddi sıkıntı yaşadığı dönemde teklifi kabul ettiğini anlatan kadın, Güney ile birlikte Böcek'in Konyaaltı'ndaki evine gittiklerini ileri sürdü.
Kadın, evde Güney'in salonda kaldığını, kendisinin ise Böcek ile başka bir odaya geçtiğini öne sürdü. İlk aşamada kendisini kötü hissettiği için birlikte olmak istemediğini ve odadan çıktığını belirten kadın, Güney'in telkini üzerine yeniden odaya döndüğünü iddia etti.
İfadesinde Böcek ile daha sonra cinsel birliktelik yaşadığını ileri süren kadın, evden ayrılırken kendisine 2 bin lira verildiğini öne sürdü. Söz konusu anlatımlar soruşturma dosyasındaki beyanlara dayanırken, iddialara ilişkin yargı süreci devam ediyor.
Belediyede iş vaadiyle eve götürüldüğünü öne sürdü
Dosyada yer aldığı aktarılan diğer ifadede ise olayların yaklaşık dört yıl önce başladığı ileri sürüldü. Kadın, ortak bir arkadaş aracılığıyla Tuğçe Güney ile tanıştığını ve Güney'in kendisine belediyede iş ayarlamayı teklif ettiğini söyledi.
O dönemde çalışmadığını belirten kadın, teklife olumlu yaklaştığını ve birkaç gün sonra Güney'in kendisini aradığını anlattı. Güney'in kendisini Muhittin Böcek'in evine götürerek tanıştıracağını ve belediyede işe girmesine yardımcı olacağını söylediğini iddia etti.
Kadının anlatımına göre ikili daha sonra Konyaaltı'nda buluşarak taksiyle Böcek'in evine gitti. Kadın, evde Böcek'in yanı sıra kendisini asistan olarak tanıtan 30'lu yaşlarda bir erkeğin de bulunduğunu ileri sürdü.
Yemek sırasında fiziksel temas iddiası
İfade veren kadın, yemek sırasında Böcek'in bacaklarına dokunduğunu, bundan rahatsız olması üzerine elini uzaklaştırdığını öne sürdü. Görüşme sırasında belediyede işe alınmasına ilişkin herhangi bir konuşma yapılmadığını da belirtti.
Kadın, evden ayrıldıktan sonra Güney'e Böcek'in kendisine neden dokunduğunu sorduğunu, Güney'in ise Böcek'in kendisini beğendiği yönünde karşılık verdiğini iddia etti.
Yaklaşık bir hafta sonra Güney'in yeniden kendisini aradığını anlatan kadın, Böcek'in evine tekrar gitmelerinin istendiğini söyledi. İlk ziyarette yaşananlar nedeniyle tedirgin olduğunu ancak belediyede işe girme ihtimali nedeniyle ikinci görüşmeyi kabul ettiğini belirtti.
İkinci ziyarette iş karşılığı birliktelik iddiası
Kadın, ikinci ziyarette Böcek'in evde yalnız olduğunu ve alkol aldığını öne sürdü. Böcek'in kendisinden yanına oturmasını istediğini ve daha sonra yeniden fiziksel temasta bulunduğunu iddia etti.
Rahatsız olduğunu ve evden ayrılmak istediğini belirten kadın, Güney'in taksi çağırmasının ardından birlikte evden çıktıklarını anlattı. Kadının ifadesine göre Güney, dışarı çıktıktan sonra kendisine Böcek ile birlikte olması halinde belediyede iş verileceğini söyledi.
Kadın, söz konusu teklifi kabul etmediğini ve bu olaydan sonra Böcek ile herhangi bir iletişim kurmadığını beyan etti.
Gençlik merkezine ilişkin iddialar da ifadede
İkinci kadının ifadesinde Tuğçe Güney hakkında başka iddiaların da bulunduğu aktarıldı. Kadın, Güney'in başka kadınlara da belediyede iş vaadinde bulunduğunu ve dosyada isimleri kapatılan bazı kadınları benzer şekilde yönlendirmeye çalıştığını ileri sürdü.
Aynı ifadede Güney'in Gençlik Merkezi'nde gördüğü ve 18 yaşından küçük olduklarını tahmin ettiği bazı kişilere yurt ve burs konusunda yardımcı olacağını söylediği de iddia edildi. İfade veren kadın, söz konusu vaatlerin herhangi bir karşılık şartına bağlanıp bağlanmadığını bilmediğini özellikle belirtti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Muhittin Böcek dosyasında para karşılığı ilişki iddiası
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklu bulunduğu soruşturmada iki kadının verdiği ifadeler gündeme geldi. tv100'ün haberine göre kadınların beyanlarında, Tuğçe Güney aracılığıyla belediyede iş vaadi karşılığında Böcek ile birlikte olmalarının istendiği ve bir cinsel birliktelik sonrasında 2 bin lira verildiği ileri sürüldü.
Dosyaya girdiği belirtilen ifadelerden birinde, olayın 2024 yılında yaşandığı ileri sürüldü. İfade veren kadın, Tuğçe Güney'in kendisinden Muhittin Böcek ile "fuhuş maksadıyla" görüşmesini istediğini iddia etti.
Kadının beyanına göre Güney, Böcek'in belediye başkanı olduğunu belirterek birlikte olması halinde belediyede iş bulabileceğini, kendisine ve ailesine maddi yardım sağlanabileceğini söyledi. Maddi sıkıntı yaşadığı dönemde teklifi kabul ettiğini anlatan kadın, Güney ile birlikte Böcek'in Konyaaltı'ndaki evine gittiklerini ileri sürdü.
Kadın, evde Güney'in salonda kaldığını, kendisinin ise Böcek ile başka bir odaya geçtiğini öne sürdü. İlk aşamada kendisini kötü hissettiği için birlikte olmak istemediğini ve odadan çıktığını belirten kadın, Güney'in telkini üzerine yeniden odaya döndüğünü iddia etti.
İfadesinde Böcek ile daha sonra cinsel birliktelik yaşadığını ileri süren kadın, evden ayrılırken kendisine 2 bin lira verildiğini öne sürdü. Söz konusu anlatımlar soruşturma dosyasındaki beyanlara dayanırken, iddialara ilişkin yargı süreci devam ediyor.
Belediyede iş vaadiyle eve götürüldüğünü öne sürdü
Dosyada yer aldığı aktarılan diğer ifadede ise olayların yaklaşık dört yıl önce başladığı ileri sürüldü. Kadın, ortak bir arkadaş aracılığıyla Tuğçe Güney ile tanıştığını ve Güney'in kendisine belediyede iş ayarlamayı teklif ettiğini söyledi.
O dönemde çalışmadığını belirten kadın, teklife olumlu yaklaştığını ve birkaç gün sonra Güney'in kendisini aradığını anlattı. Güney'in kendisini Muhittin Böcek'in evine götürerek tanıştıracağını ve belediyede işe girmesine yardımcı olacağını söylediğini iddia etti.
Kadının anlatımına göre ikili daha sonra Konyaaltı'nda buluşarak taksiyle Böcek'in evine gitti. Kadın, evde Böcek'in yanı sıra kendisini asistan olarak tanıtan 30'lu yaşlarda bir erkeğin de bulunduğunu ileri sürdü.
Yemek sırasında fiziksel temas iddiası
İfade veren kadın, yemek sırasında Böcek'in bacaklarına dokunduğunu, bundan rahatsız olması üzerine elini uzaklaştırdığını öne sürdü. Görüşme sırasında belediyede işe alınmasına ilişkin herhangi bir konuşma yapılmadığını da belirtti.
Kadın, evden ayrıldıktan sonra Güney'e Böcek'in kendisine neden dokunduğunu sorduğunu, Güney'in ise Böcek'in kendisini beğendiği yönünde karşılık verdiğini iddia etti.
Yaklaşık bir hafta sonra Güney'in yeniden kendisini aradığını anlatan kadın, Böcek'in evine tekrar gitmelerinin istendiğini söyledi. İlk ziyarette yaşananlar nedeniyle tedirgin olduğunu ancak belediyede işe girme ihtimali nedeniyle ikinci görüşmeyi kabul ettiğini belirtti.
İkinci ziyarette iş karşılığı birliktelik iddiası
Kadın, ikinci ziyarette Böcek'in evde yalnız olduğunu ve alkol aldığını öne sürdü. Böcek'in kendisinden yanına oturmasını istediğini ve daha sonra yeniden fiziksel temasta bulunduğunu iddia etti.
Rahatsız olduğunu ve evden ayrılmak istediğini belirten kadın, Güney'in taksi çağırmasının ardından birlikte evden çıktıklarını anlattı. Kadının ifadesine göre Güney, dışarı çıktıktan sonra kendisine Böcek ile birlikte olması halinde belediyede iş verileceğini söyledi.
Kadın, söz konusu teklifi kabul etmediğini ve bu olaydan sonra Böcek ile herhangi bir iletişim kurmadığını beyan etti.
Gençlik merkezine ilişkin iddialar da ifadede
İkinci kadının ifadesinde Tuğçe Güney hakkında başka iddiaların da bulunduğu aktarıldı. Kadın, Güney'in başka kadınlara da belediyede iş vaadinde bulunduğunu ve dosyada isimleri kapatılan bazı kadınları benzer şekilde yönlendirmeye çalıştığını ileri sürdü.
Aynı ifadede Güney'in Gençlik Merkezi'nde gördüğü ve 18 yaşından küçük olduklarını tahmin ettiği bazı kişilere yurt ve burs konusunda yardımcı olacağını söylediği de iddia edildi. İfade veren kadın, söz konusu vaatlerin herhangi bir karşılık şartına bağlanıp bağlanmadığını bilmediğini özellikle belirtti.
Çok Okunanlar