Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da görev esnasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 23:47
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 23:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, görevi başında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin şehit oldu.
Acı haberin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu birer taziye mesajı yayımladı. Devletin zirvesinden gelen mesajlarda şehit uzman çavuşa Allah'tan rahmet dilerken, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.
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MSB duyurdu: Bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da görev esnasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, görevi başında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin şehit oldu.
Acı haberin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu birer taziye mesajı yayımladı. Devletin zirvesinden gelen mesajlarda şehit uzman çavuşa Allah'tan rahmet dilerken, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.
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