MSB açıkladı! C-130 uçağı kazasında kritik bulgu

MSB, düşen C-130 uçağında bir CO2 tüpünün yerinden çıkarak gövde ve kuyruk bölümüne çarpmasının kazaya yol açmış olabileceğini açıkladı. Tüpün uçağın kritik parçalarında yapısal hasara neden olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili metalurjik ve detaylı analizler devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.04.2026 10:28
Haber Güncellenme Tarihi: 09.04.2026 10:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi Türk askeri kargo uçağımıza yönelik yürütülen incelemelerde son durum raporu paylaşıldı
MSB 'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
(Düşen C-130 Uçağı İncelemesi) "Basında çıkan azot tüpüyle ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığı, aslında uçakta yangın söndürme mayisi bulunan ve uçak içinde sabitlenmiş 19 kilogramlık iki adet yangın tüpü olduğu, bunların uçak enkazında sağlam biçimde ve herhangi bir yere çarpma izi olmaksızın bulunduğu belirlenmiştir.
(Düşen C-130 Uçağı İnceleme) "Kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
MSB, düşen C-130 uçağında bir CO2 tüpünün yerinden çıkarak gövde ve kuyruk bölümüne çarpmasının kazaya yol açmış olabileceğini açıkladı. Tüpün uçağın kritik parçalarında yapısal hasara neden olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili metalurjik ve detaylı analizler devam ediyor.
Çok Okunanlar