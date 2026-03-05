Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama oldu
Kuveyt yakınlarında bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 07:09
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 08:09
İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) yapılan açıklamada, Kuveyt'in Mübarek el-Kebir Limanı'nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde bir patlamanın meydana geldiği aktarıldı.
Açıklamada, bölgede demir atmış bir tankerin kaptanının, geminin sol tarafında patlama gördüğünü ve küçük bir teknenin bölgeden uzaklaştığını bildirdiği ifade edildi.
Petrol tankerinin batmaya başladığı ve denize petrol aktığı belirtilen açıklamada, yangın çıkmadığı vurgulandı.
Açıklamada, mürettebatın da yara almadığı ve güvende olduğu kaydedildi.
KUVEYT OLAYIN KENDİ KARA SULARINDA MEYDANA GELDİĞİNİ REDDETTİ
Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, petrol tankerindeki patlamanın Mübarek el-Kebir Limanı açıklarında meydana geldiği yalanlandı.
Açıklamada, söz konusu olayın Kuveyt kara sularının dışında, Mübarek el-Kebir Limanı'ndan en az 60 kilometre uzakta meydana geldiği kaydedildi.
