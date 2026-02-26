TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye’nin yeni bir döneme gireceğini belirterek tarihi eşik vurgusunda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 26.02.2026 21:04
Haber Güncellenme Tarihi: 26.02.2026 21:14
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün kendini feshedip silah bırakmasıyla Türkiye’nin yeni bir döneme gireceğini belirtti. Kurtulmuş, yapılan açıklamada “Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz” ifadelerini kullandı. Açıklama, fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyunda yakından takip edildiği bir dönemde geldi.
Söz konusu değerlendirme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen temaslar kapsamında yapıldı. Kurtulmuş, sürecin tamamlanmasının ülke açısından yeni bir safhaya işaret edeceğini ifade etti. Açıklamada sürecin nasıl ve hangi takvimle ilerleyeceğine dair ayrıntı paylaşılmadı.
Kurtulmuş'tan 'tarihi eşik' vurgusu
