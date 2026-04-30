SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Kayıp kadın ölü bulundu! Gözaltına alınan isim dehşete düşürdü

Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın ahırda ölü bulundu. Olayla ilgili kadının damadı gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 30.04.2026 08:48
Haber Güncellenme Tarihi: 30.04.2026 08:48
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kayıp kadın ölü bulundu! Gözaltına alınan isim dehşete düşürdü

Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın evinin ahırında ölü halde bulundu.

Kent merkezine bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan M.Ö'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmasında M.Ö'nün cansız bedenine evinin ahırında ulaştı.

Başından darbe aldığı belirlenen M.Ö'nün öldürüldüğü şüphesi üzerine ise Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla köyden kaçan G.S'yi (43) Erzurum'da yakaladı.

Şüpheli G.S'nin M.Ö'nün damadı olduğu öğrenildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver