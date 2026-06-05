Karadeniz'de Türk teknesine saldırıda acı haber

Karadeniz’de Kırım’ın batısında, Sivastopol açıklarında faaliyet gösteren Türk bayraklı DURU 67 isimli balıkçı teknesine 5 Haziran 2026 tarihinde saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı sonucu tekne batarken, 1 balıkçı hayatını kaybetti, 4 balıkçı yaralandı. Olayın ardından bölgede arama kurtarma ve tıbbi tahliye çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumuna ilişkin süreçlerin yakından takip edildiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 21:46
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 21:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında, saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesinin battığı belirtildi. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesinin, teknedeki 5 yaralı balıkçıyı tahliye ederek İnebolu yönüne hareket ettiği aktarıldı.
Tahliye sırasında yaralılardan durumu ağır olan bir balıkçının hayatını kaybettiği kaydedildi. Diğer yaralı balıkçıların sağlık kuruluşlarına ulaştırılması amacıyla koordinasyon çalışmaları yürütüldü.
Sahil Güvenlik unsurları bölgeye sevk edildi
İhbarın alınmasının ardından yaralılara tıbbi destek sağlanması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-96 gemisi görevlendirildi. Saat 12.35 itibarıyla İnebolu Limanı’ndan hareket eden gemide 4 doktor ile birlikte 15 UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 19 kişilik uzman ekip yer aldı.
Görevlendirilen TCSG-96, saat 19.20’de Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde, İnebolu Limanı’na yaklaşık 115 deniz mili mesafede BURAK KAYA isimli balıkçı teknesine ulaştı.
Yaralılara müdahale denizde yapıldı
Hayatını kaybeden balıkçının naaşı ile yaralı balıkçılar Sahil Güvenlik gemisine transfer edildi. Transferin ardından uzman sağlık ekipleri tarafından tıbbi müdahaleye başlandığı ve ekibin İnebolu Limanı’na dönüş için intikale geçtiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında, hayatını kaybeden balıkçı için taziye mesajına da yer verildi.
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Karadeniz'de Türk teknesine saldırıda acı haber
Karadeniz’de Kırım’ın batısında, Sivastopol açıklarında faaliyet gösteren Türk bayraklı DURU 67 isimli balıkçı teknesine 5 Haziran 2026 tarihinde saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı sonucu tekne batarken, 1 balıkçı hayatını kaybetti, 4 balıkçı yaralandı. Olayın ardından bölgede arama kurtarma ve tıbbi tahliye çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumuna ilişkin süreçlerin yakından takip edildiğini bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında, saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesinin battığı belirtildi. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesinin, teknedeki 5 yaralı balıkçıyı tahliye ederek İnebolu yönüne hareket ettiği aktarıldı.
Tahliye sırasında yaralılardan durumu ağır olan bir balıkçının hayatını kaybettiği kaydedildi. Diğer yaralı balıkçıların sağlık kuruluşlarına ulaştırılması amacıyla koordinasyon çalışmaları yürütüldü.
Sahil Güvenlik unsurları bölgeye sevk edildi
İhbarın alınmasının ardından yaralılara tıbbi destek sağlanması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-96 gemisi görevlendirildi. Saat 12.35 itibarıyla İnebolu Limanı’ndan hareket eden gemide 4 doktor ile birlikte 15 UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 19 kişilik uzman ekip yer aldı.
Görevlendirilen TCSG-96, saat 19.20’de Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde, İnebolu Limanı’na yaklaşık 115 deniz mili mesafede BURAK KAYA isimli balıkçı teknesine ulaştı.
Yaralılara müdahale denizde yapıldı
Hayatını kaybeden balıkçının naaşı ile yaralı balıkçılar Sahil Güvenlik gemisine transfer edildi. Transferin ardından uzman sağlık ekipleri tarafından tıbbi müdahaleye başlandığı ve ekibin İnebolu Limanı’na dönüş için intikale geçtiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında, hayatını kaybeden balıkçı için taziye mesajına da yer verildi.
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