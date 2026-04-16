Kahramanmaraş saldırısında yeni detay: Babasının ifadesi ortaya çıktı
Saldırganın olaydan iki gün önce babasıyla poligonda atış yaptığı, babanın ifadesinde oğluna silah kullandırdığını söylediği öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 14:44
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 14:45
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.
Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alınmış, baba tutuklanmıştı.
Tutuklanan polis başmüfettişi Uğur Mersinli’nin emniyette verdiği ifadeye ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre Mersinli, olaydan iki gün önce oğlu ile birlikte poligona gittiğini ve kendi silahıyla atış yaptığını, oğluna da atış yaptırdığını belirtti.
İfadesinde oğlunun zaman zaman içine kapanık davranışlar sergilediğini ifade eden Mersinli’nin, bir süre önce çocuğunun arkadaşlarının silahla atış yaptığını söylediğini ve kendisinin de bu nedenle poligona götürdüğünü anlattığı öğrenildi.
Ayrıca Mersinli’nin, kendisine ait ruhsatlı silahlarının bulunduğunu ve bunların mevzuata uygun şekilde kayıtlı olduğunu beyan ettiği aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
