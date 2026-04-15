İstanbul Valiliğinden okul güvenliği açıklaması sonrası alınan tedbirler ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik uyarılar kamuoyuyla paylaşıldı.Vali Gül, İstanbul’daki okullarda güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığını ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 22:35
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 22:38
Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından sosyal medyada yayılan paylaşımlar üzerine İstanbul Valisi Davut Gül açıklamada bulundu. Gül, İstanbul’daki okullarda güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığını ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü bildirdi. Açıklama, benzer olaylara ilişkin kamuoyundaki bilgi akışının nasıl şekilleneceğine dair süreci de gündeme taşıdı.
Sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarı yapıldı
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, farklı okul isimleri kullanılarak vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan içeriklerin yakından takip edildiğini belirtti. Bu tür paylaşımların kamu düzenini bozma riski taşıdığı ifade edildi.
Paylaşımlara yasal işlem vurgusu
Gül, söz konusu içerikleri yayan kişi ve hesapların güvenlik birimlerince anlık olarak tespit edildiğini ve haklarında gerekli yasal işlemlerin gecikmeksizin uygulandığını açıkladı. Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.
Okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı
Açıklamada, İstanbul genelindeki okullarda öğrencilerin güvenliği için tüm önlemlerin en üst düzeyde alındığı belirtildi. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli şekilde devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Velilere resmî kaynak uyarısı
Vali Gül, velilerin yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması gerektiğini ifade ederek, bilgi kirliliğine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Sürecin hassasiyeti nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine işaret edildi.
Çok Okunanlar