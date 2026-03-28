İstanbul'da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi
İstanbul Ataşehir’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı.
Çamlıca TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyir halindeki iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından yardım etmek amacıyla yavaşlayan sürücünün kullandığı araca arkadan gelen araçlar çarptı.
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İki şeridi trafiğe kapatılan otoyol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
