İstanbul’da sıcaklıklar önümüzdeki hafta düşüşe geçiyor. AKOM, gündüz 6 derece, akşam 3 derece seviyelerinin görülebileceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 19:57
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 19:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’da sıcaklıklar önümüzdeki hafta itibarıyla belirgin şekilde düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Hava sıcaklıklarının hafta sonundan sonra kış değerlerine gerilemesi bekleniyor. Sıcaklık değişiminin şehir genelinde günlük yaşamı nasıl etkileyeceği izlenecek.
Sıcaklıklar 6 dereceye kadar inecek
AKOM’un açıklamasına göre, halen 10 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren hızlı bir düşüş gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 6 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
Akşam ve gece saatlerinde ise termometrelerin 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu seviyeler, şehir genelinde kış koşullarının yeniden hissedilmesine neden olacak.
Hafta sonuna kadar güneşli hava sürecek
Yetkililer, bu hafta sonuna kadar öğle saatlerinde sıcaklıkların 12 derece civarında seyredeceğini ve güneşli havanın etkili olacağını bildirdi. Ancak hafta sonunun ardından sıcaklıkların düşüşe geçeceği belirtildi.
Açıklamada, soğuk hava dalgası sürecinde herhangi bir yağış beklentisinin bulunmadığı ifade edildi. Meteorolojik gelişmelerin AKOM tarafından takip edildiği kaydedildi.
İstanbul’da sıcaklıklar sert düşüşe hazırlanıyor
