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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 23:47
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 23:55
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul genelinde 2 Kasım 2026 akşamı etkisini gösteren şiddetli gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin her iki yakasında da kuvvetli yağışla birlikte gökyüzü şimşeklerle aydınlanırken, birçok cadde ve sokakta su taşkınları meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Küçükçekmece, Arnavutköy, Fatih ve Eyüpsultan gibi bölgelerde su birikintileri oluşurken; Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Maltepe ve Kavacık'ta da yağış etkili oldu. Özellikle İstanbul Finans Merkezi'nin zirvesine yıldırım düşme anı ile Kadıköy'deki yoğun şimşek aktivitesi vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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