Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 14:30
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 14:30
hurhaber.com
İstanbul'da 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bayrampaşa'daki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aramalarda 30 kilogram uyuşturucu, 21 kilogram katkı maddesiyle 2 hassas terazi ele geçirildi.
