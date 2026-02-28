SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • İran sınırı üzerinden algı girişimi! DMM: Kaçak giriş iddiaları gerçek dışı

İran sınırı üzerinden algı girişimi! DMM: Kaçak giriş iddiaları gerçek dışı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan ve İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığını öne süren görüntülerin dezenformasyon içerdiğini ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Haber Giriş Tarihi: 28.02.2026 14:23
Haber Güncellenme Tarihi: 28.02.2026 14:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İran sınırı üzerinden algı girişimi! DMM: Kaçak giriş iddiaları gerçek dışı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerin dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin açıklamasında, söz konusu görüntülerin zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu, son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin ardından kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi. Görüntülerin Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut verinin bulunmadığı ifade edildi.

Paylaşımların sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ 7/24 SAĞLANIYOR

Açıklamada, Türkiye'nin hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına dayalı çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlandığı vurgulandı.

Asılsız iddialara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması istendi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver