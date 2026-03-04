İran füzesi olayından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: "Balıklar ürküyor' diyenlere kulak kabartsaydık..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın füze paylaşımı savunma sanayi tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. İran'dan Türkiye'ye yönelen füzenin imha edilmesi sonrası dikkat çeken mesaj geldi.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 23:20
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 23:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu’daki gerilim sürerken İran’dan Türkiye’ye yönelen bir füzenin havada imha edilmesinin ardından sosyal medya hesabından savunma sanayi çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan’ın paylaşımında muhalefetin daha önce dile getirdiği roket testlerine yönelik eleştirilere gönderme yapması dikkat çekti. Paylaşımın zamanlaması, bölgede artan güvenlik riskleri ve Türkiye’nin savunma kapasitesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında savunma sanayi projelerinin yer aldığı bir video yayımladı. Mesajında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Roketsan’ın Sinop Test Merkezi’ndeki roket denemelerine ilişkin geçmişte yaptığı açıklamalara atıfta bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce Roketsan’ın Sinop Test Merkezi’nde gerçekleştirilen roket denemelerine ilişkin açıklamasında testlerin taşınmasını talep etmiş ve “Balıklar füzelerden korkuyor” ifadesini kullanmıştı. Söz konusu açıklama savunma projeleri ve çevresel etkiler üzerine siyasi tartışmalara konu olmuştu.
İran’dan Türkiye’ye yöneldiği belirtilen füzenin havada imha edilmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımı, Türkiye’nin savunma sanayi yatırımları ve füze testleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
Erdoğan paylaşımında roket testleri tartışmasına değindi
Erdoğan paylaşımında, “Şayet ‘füze testi yapmayın, balıklar ürküyor’ diyenlere kulak kabartsaydık elbette bunların hiçbirini başaramazdık…” ifadelerini kullandı.
Roket testleri tartışması yeniden gündeme geldi
