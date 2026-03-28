İran'a saldırılar sonrası İsrail'e ilk kez Yemen'den füze atıldığı iddia edildi
ABD ile İran'a karşı başlattığı saldırılardan bu yana ilk kez Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldığı öne sürüldü.
İsrail basını, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından İsrail'in güneyine atıldığı ileri sürülen füzenin önlendiğini kaydetti.
Füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
İran'a saldırılar sonrası Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldığı iddiasına ilişkin Husilerden henüz açıklama yapılmadı.
