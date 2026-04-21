  • İletişim Başkanlığı son durumu açıkladı: 8 vatandaşın tedavileri sürüyor

İletişim Başkanlığı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında 'yaralılara dair bilgi bulunmadığı' iddialarını yalanladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Mevcut durumda, Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 vatandaşımızın sağlık kuruluşlarımızda tedavileri kesintisiz şekilde devam etmektedir' ifadeleri kullanıldı.

Haber Giriş Tarihi: 21.04.2026 11:48
Haber Güncellenme Tarihi: 21.04.2026 11:48
Kaynak: Haber Merkezi
