İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 16:16
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 16:17
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin önemli bir değerini kaybettiğini belirtti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Memişoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun.

