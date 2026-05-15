İBB'deki ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı
İBB'deki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
