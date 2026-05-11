Halk ekmeğine yolsuzluk bulaştırdılar! CHP'li belediyede milyonluk peşkeş
CHP'li Edirne Belediyesinde halkın ekmeğinden yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.
Meclis toplantısında konuyu gündeme getiren AK Parti Grup Başkanvekili Celal Demir, büfede 12 TL'ye satılan ekmeği taşeron firmanın fırından 7 TL'ye alarak 10 TL'ye belediyeye verdiğini açıkladı.
Demir, CHP'ye yakın olduğu iddia edilen şirket üzerinden belediyenin zarar ettiğini belirterek, "Günlük 30 bin lira, aylık 1 milyon lira bu şirkete peşkeş çekiliyor" dedi.
KAYNAK: Akşam Gazetesi
