Gülistan Doku dosyasında eski polis tutuklandı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski polis Gökhan Ertok tutuklandı. Dosyada ortaya çıkan yeni bulgular ve ifade detayları dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 18:38
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 18:41
Tunceli’de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku’ya ilişkin 2026 yılında yeniden hız kazanan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok, “delilleri ortadan kaldırma” suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
Soruşturma 6 yıl sonra yeniden genişletildi
Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma, aradan geçen 6 yılın ardından yeni bulgular doğrultusunda genişletildi.
Yapılan incelemeler sonucunda, görevden ihraç edilen eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında gözaltı kararı verildi. Ertok’un, Doku’nun kaybolmasından 13 gün sonra genç kadına ait SIM kartı kullanarak sosyal medya hesabına giriş yaptığı tespit edildi.
İfade detayları dosyaya girdi
Şüpheli Ertok, savcılık ifadesinde söz konusu SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini beyan etti.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski polis Gökhan Ertok tutuklandı. Dosyada ortaya çıkan yeni bulgular ve ifade detayları dikkat çekti.
