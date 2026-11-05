Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kaya'nın savcılık ifadesinin 2 saat 15 dakika sürdüğü bildirildi. Hâkimliğin tutuklama talebine ilişkin vereceği karar bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 23:07
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 23:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'ne gelen Kaya'nın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, işlemlerin ardından Kaya'nın tutuklanmasını talep etti.
Savcılık ifadesi 2 saat 15 dakika sürdü
Fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, savcılıkta ifade verdi. Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren ifade işleminin ardından dosyaya ilişkin adli süreç devam etti.
Savcılık, Kaya'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmesine karar verdi. Kaya'nın savcılıkta verdiği ifadenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
İki ayrı suçlamayla tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamaları kapsamında tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti.
Soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülüyor. Kaya hakkındaki tutuklama talebinin değerlendirilmesi için dosya nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
Fon soruşturmasında hâkimlik kararı bekleniyor
Savcılığın tutuklama talebinin ardından Fatma Betül Sayan Kaya hakkında uygulanacak adli tedbire nöbetçi sulh ceza hâkimliği karar verecek.
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Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kaya'nın savcılık ifadesinin 2 saat 15 dakika sürdüğü bildirildi. Hâkimliğin tutuklama talebine ilişkin vereceği karar bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'ne gelen Kaya'nın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, işlemlerin ardından Kaya'nın tutuklanmasını talep etti.
Savcılık ifadesi 2 saat 15 dakika sürdü
Fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, savcılıkta ifade verdi. Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren ifade işleminin ardından dosyaya ilişkin adli süreç devam etti.
Savcılık, Kaya'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmesine karar verdi. Kaya'nın savcılıkta verdiği ifadenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
İki ayrı suçlamayla tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamaları kapsamında tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti.
Soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülüyor. Kaya hakkındaki tutuklama talebinin değerlendirilmesi için dosya nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
Fon soruşturmasında hâkimlik kararı bekleniyor
Savcılığın tutuklama talebinin ardından Fatma Betül Sayan Kaya hakkında uygulanacak adli tedbire nöbetçi sulh ceza hâkimliği karar verecek.
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