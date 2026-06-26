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Fatih'te korkutan yangın! Mahsur kalanlar tahliye edildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş hanının üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.

Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:28
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 08:28
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fatih'te korkutan yangın! Mahsur kalanlar tahliye edildi

Şehsuvar Bey Mahallesi Kadırga Hamamı Sokak'ta bulunan 5 katlı iş hanının bodrum katındaki ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle iş hanının üst katlarını tamamen duman sardı.

İmalathanede mahsur kalan ve hafif yaralanan bir kişi itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangına müdahale esnasında iki kez hafif çaplı patlama meydana geldi.

İş hanının üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş hanında hasar meydana geldi.

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