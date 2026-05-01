Erdoğan 1 Mayıs mesajı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, emekçilerin gününü kutlarken işçi, işveren ve tüm çalışanlara selam ve sevgilerini iletti.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 19:35
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 19:40
Kaynak:
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda emeğiyle geçinen ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm çalışanlara vurgu yaptı. Mesajında, “Emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
İşçi ve işverenlere selam gönderdi
Paylaşımda yalnızca işçilere değil, işverenlere ve tüm çalışanlara da yer verildi. Erdoğan, “Ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum” dedi.
Sosyal medya üzerinden yayımlandı
Mesajın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılmasıyla birlikte 1 Mayıs kapsamında yapılan resmi açıklamalar arasında yer aldı. Açıklama, çalışma hayatına yönelik birlik ve dayanışma vurgusunu içerdi.
Erdoğan 1 Mayıs paylaşımında hangi mesajı verdi?
