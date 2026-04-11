Emniyet şeridinde aracından inen sürücü hayatını kaybetti
11 Nisan 2026'da D-100'de M.Y., aracından inerken 34 FK 7777 plakalı araçla çarpıştı. Sağlık ekipleri M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol bir süre kapalı kaldı.
D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde 33 UP 242 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y, Kozyatağı Kavşağı mevkisinde emniyet şeridine çektiği aracından indi.
Aracının bagajından bir şey almak isteyen sürücü M.Y'ye, H.A. idaresindeki 34 FK 7777 plakalı otomobil çarptı.
hbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
