Dikkat çeken detay! Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
İran devlet medyası, ABD ve İsrail saldırısında ölen dini lider Ali Hamaney'in son görüntüsünü paylaştı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattığı saldırılarda öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı.
İran devlet medyası tarafından paylaşılan görüntüde, "Ofis kamerasının son kaydı" ifadeleri kullanıldı.
İran medyası tarafından paylaşılan son fotoğrafta, Hamaney'in Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.
Hamaney'in ofisinde Ayetullah Humeyni ve Kasım Süleymani'ye ait fotoğrafların bulunduğu görüldü.
