SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Dikkat çeken detay! Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı

Haber Giriş Tarihi: 28.03.2026 08:56
Haber Güncellenme Tarihi: 28.03.2026 08:57
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattığı saldırılarda öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı.

İran devlet medyası tarafından paylaşılan görüntüde, "Ofis kamerasının son kaydı" ifadeleri kullanıldı.

İran medyası tarafından paylaşılan son fotoğrafta, Hamaney'in Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.

Hamaney'in ofisinde Ayetullah Humeyni ve Kasım Süleymani'ye ait fotoğrafların bulunduğu görüldü.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver