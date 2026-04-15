Denizlerde av sezonu sona erdi, tekneler limana çekildi
Denizlerimizde endüstriyel avcılık yapan balıkçılar için sezon sona erdi. Yasak kapsamındaki gırgır ve trol teknelerinin bir kısmı barınaklara çekilirken bir kısmı da uluslararası sulara açıldı. Van Gölü'nde de inci kefali için 90 günlük av yasağı başladı.
Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 07:04
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 07:05
Haber Merkezi
hurhaber.com
Büyük balıkçı tekneleri sezon için son kez ağ attı. Ardından yeni sezon hazırlığı için barınaklara çekildi.
Denizlerde bir sezonun daha sonuna gelindi. Av yasağı ile birlikte endüstriyel tekneler kontak kapatacak, denizler eylül ayına kadar dinlenecek. Bu yıl gelen bol yağışlarla birlikte balıkçılar gelecek sezondan da çok umutlu.
Balıkçıların bir kısmı yasak döneminde uluslararası sularda avlanmaya devam edecek.
Denizlerde av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek. Bu süreçte kıyı balıkçılığı yapanlar ise yasaktan muaf olacak. Tezgahlarda balık bereketi eksilmeyecek.
Van Gölü'nde yaşayan inci kefali için de av yasağı dönemi başladı. Balıkçılar, 90 günlük yasak döneminde tekne ve ağlarının bakımını yapacak.
