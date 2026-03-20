Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de Müslüman dünyaya birlik mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize’de Müslüman dünyaya birlik mesajı verdi. Bayramlaşma programında İsrail’in Gazze politikası ve bölgesel gerilimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 20.03.2026 15:08
Haber Güncellenme Tarihi: 20.03.2026 15:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılında Rize’de düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada Müslüman dünyaya birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Erdoğan, konuşmasında İsrail’in Gazze’deki eylemleri, Mescid-i Aksa’ya yönelik uygulamalar ve bölgesel çatışmalar hakkında açıklamalar yaptı.
İsrail’in Gazze politikalarına eleştiri
Erdoğan, İsrail’in Gazze’de ateşkesi ihlal ettiğini ve bölgedeki yıkımın sürdüğünü ifade etti. Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatıldığını ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin hız kazandığını belirten Erdoğan, bu gelişmelerin bölgesel istikrarsızlığı artırdığını söyledi. Netanyahu yönetiminin politikalarının küresel barışı tehdit ettiğini dile getirdi.
Bölgesel çatışmalara dikkat çekti
Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşının 5. yılına girdiğini hatırlatan Erdoğan, İran merkezli gerilimlerin bölgedeki riskleri artırdığını ifade etti. Lübnan’da yaşanan kayıplara ve zorunlu göçlere dikkat çekerek, insani tablonun ağırlaştığını belirtti. Bölgedeki gelişmelerin çok yönlü etkiler oluşturduğu vurgulandı.
Bayram mesajı ve dayanışma vurgusu
Erdoğan, Türkiye genelindeki vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek Gazze, Somali ve Arakan gibi bölgelerde zor şartlar altında yaşayanlara dayanışma mesajı iletti. Bayramın yardımlaşma ve birlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.
Diplomatik temaslar ve güvenlik vurgusu
Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimde geçici ateşkes sağlandığını belirten Erdoğan, bu sürecin kalıcı hale gelmesinin beklendiğini söyledi.
