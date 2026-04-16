Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kimse güvende değildir' diyerek uyardı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'kimse güvende değildir' açıklamasıyla uluslararası sistemde yaşanan krize dikkat çekti. Dolmabahçe Sarayı’ndaki programda yapılan konuşmada küresel güvenlik tartışmaları öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 21:01
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 21:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen 152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu kapsamında yaptığı konuşmada uluslararası sistemin kriz içinde olduğunu belirtti. Erdoğan, diplomasinin yerini silahların aldığını ifade ederek mevcut ortamda hiçbir ülkenin güvende olmadığını söyledi.
Parlamentolar arası diplomasi ve küresel sistem vurgusu
Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik’in 137 yıldır önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, diyalog ve iş birliği kanallarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Genel kurul kapsamında yapılacak görüşmelerin uluslararası sorunların çözümüne katkı sağlamasını temenni etti.
Uluslararası sistemde meşruiyet krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 yıl önce kurulan uluslararası sistemin bugün ciddi bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bölge ülkelerinin aktif rol almadığı hiçbir çözüm modelinin kalıcı barış ve güvenlik sağlayamayacağını dile getirdi.
Diplomasi yerini silahlara bıraktı
Konuşmasında artan küresel gerilime değinen Erdoğan, diyalog mekanizmalarının zayıfladığını ve diplomasi ile müzakerenin yerini silah, füze ve bombaların aldığını söyledi. Bu ortamda kimsenin güvende olmadığını vurguladı.
Orta Doğu ve iki devletli çözüm çağrısı
Filistin meselesine de değinen Erdoğan, adil ve kalıcı barış için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Uluslararası kamuoyunun yaşanan krizlere rağmen yeterli adımları atmakta geciktiğini belirtti.
Türkiye’nin dış politika yaklaşımı
Erdoğan, Türkiye’nin dış politikasının insani değerler temelinde şekillendiğini ve farklı coğrafyalarda barışçıl çözüm arayışlarının sürdüğünü kaydetti. Gazze, Ukrayna, İran ve Afrika başta olmak üzere birçok bölgede diplomatik girişimlerin devam ettiğini söyledi.
