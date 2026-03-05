Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri, bölgesel çatışmalar, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 21:13
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 21:14
Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı.
“ÇATIŞMALARIN BÖLGEYE YAYILMASI KAYGI VERİCİ”
Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İran’daki son gelişmeleri yakından izlediğini belirterek sivil kayıplardan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve artan gerilimlerden endişe duyduğunu ifade etti.
Çatışmaların bölgeye yayılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İran’daki çatışmaların sürmesinin hem bölge hem de dünya için istikrarsızlık riski taşıdığını belirtti. Türkiye’nin diplomasi çabalarını artırarak tarafların müzakere masasına dönmesini teşvik ettiğini söyledi.
NATO İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Erdoğan, görüşmede bölgesel ve küresel düzeyde tırmanan çatışmaların NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliğini daha da önemli hale getirdiğini belirtti. Bu doğrultuda savunma sanayii alanında gecikmeli kalan ortak projelerin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.
Görüşmede ayrıca Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için yapılabilecek adımlar da görüşüldü.
