Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tekvandoculara tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 22 madalya kazanarak üst üste 3’üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcuları kutladı.
Haber Giriş Tarihi: 15.05.2026 08:53
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2026 08:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak üst üste 3’üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan millî sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak üst üste 3’üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan millî sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum. ???????? pic.twitter.com/pYFlkKx4M8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2026 ">http://
