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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı taziye mesajında İnanır'ın ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Sanatçının ardından yapılacak anma programlarına ilişkin gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 20:32
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 20:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Sanatçının vefatı, sanat dünyasında ve kamuoyunda üzüntüyle karşılandı.

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