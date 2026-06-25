Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara'da terör örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 129 şüphelinin yargısal işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken, 26 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 22:28
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 22:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.
103 kişi hakkında tutuklama kararı verildi
Hâkimlik, adliyeye sevk edilen 129 şüpheliden 103'ünün tutuklanmasına karar verdi. Diğer 26 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Soruşturma Başsavcılık tarafından yürütülüyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adli süreç ilgili mevzuat çerçevesinde devam ediyor. Yetkili makamlar, soruşturmaya ilişkin resmî açıklamaların Başsavcılık tarafından yapılacağını bildirdi.
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Ankara'da terör operasyonunda 103 kişi tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara'da terör örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 129 şüphelinin yargısal işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken, 26 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.
103 kişi hakkında tutuklama kararı verildi
Hâkimlik, adliyeye sevk edilen 129 şüpheliden 103'ünün tutuklanmasına karar verdi. Diğer 26 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Soruşturma Başsavcılık tarafından yürütülüyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adli süreç ilgili mevzuat çerçevesinde devam ediyor. Yetkili makamlar, soruşturmaya ilişkin resmî açıklamaların Başsavcılık tarafından yapılacağını bildirdi.
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