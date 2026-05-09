Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi... ''Diplomatik çözüm için gayret gösteriyoruz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu, ABD ve İran arasında diplomatik çözümün tesisi için yoğun gayret gösterdiğini kaydetti.

Haber Giriş Tarihi: 09.05.2026 15:55
Haber Güncellenme Tarihi: 09.05.2026 16:27
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ve BAE arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti.

Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde, bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, BAE'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini ifade etti.

