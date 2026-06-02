CHP'li belediyeye yeni dalga operasyon: Gözaltılar var
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında, 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden 3'ünün düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
