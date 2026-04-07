CHP'li başkanın skandalları bitmiyor! Rüşvetten gelen dükkan ve ev sevgiliye
Bursa'daki soruşturmada CHP'li Bozbey'in yardımcısı Erdem'e ait skandal da ortaya çıktı. Turgay Erdem'in Nilüfer Belediye Başkanı rüşvet olarak aldığı bir daire ve bir dükkanı, o dönem sevgilisi olan Zeynep Terzioğlu üzerine yaptığı iddiası dosyaya girdi.
Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 08:54
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 08:55
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "rüşvet almak" suçlarından tutuklanan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in uzun süre yardımcılığını yapan ve bir dönem önce Bursa'nın Nilüfer İlçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'le ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Bursa'da yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade veren Emin Adanur, Turgay Erdem'in Nilüfer'de belediye başkanı olduğu dönemde, Bakgör Yapı isimli firmanın Balat Mahallesi'ndeki projesi için usulsüz emsal artışı yaptırdığı, firmanın da bir daire ve bir dükkanı rüşvet olarak verdiğini iddia etti.
Daire ve dükkanın tapu kayıtlarının, o dönem Zeynep Terzioğlu'nun üzerinde olduğu belirlendi.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Adanur, Erdem'in rüşvet olarak aldığı ev ile dükkanı o dönem sevgilisi olan ve Nilüfer Belediyesi'ne ait bir kütüphanede memur olarak çalışan Zeynep Terzioğlu üzerine yaptığını ifade etti. Bu durumu daha sonra tapudan öğrendiğini söyleyen Emin Adanur, hemen Terzioğlu ile iletişime geçtiğini belirterek "Sen memursun. Ekonomik olarak her şeyin belli. Bir memur olarak bir dükkân ve bir daireyi üzerine alman manyaklık dedim. Terzioğlu panikleyip bana 'Araştırırlarsa çıkar mı?' diye sordu. Bunun tapu kayıtlarından çıkacağını söyledim. O da kısa sürede iki tapuyu da başka şahısların üzerine devretti" ifadelerini kullandı.
Turgay Erdem ilk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşanmış, bir hafta sonra Zeynep Terzioğlu ile bir otelde düzenlenen törenle evlenmişti.
Çok Okunanlar