CHP kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifade

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada ek ifade veren Özkan Yalım, yaklaşık 700 delegeyle görüştüğünü, 115 destek imzasını teslim ettiğini ve kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 14:48
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 14:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi dosyaya girdi.
Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Yalım, kurultay sürecinde yürüttüğü çalışmalar ve bazı isimlerle yaptığı görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Yaklaşık 700 delegeyi aradım"
İfadesinde, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in kurultayı kazanması için aktif olarak çalışma yürüttüğünü söyleyen Yalım, birçok ilde delegelerle görüştüğünü belirtti.
Yalım, "Yaklaşık 40 ilde delegelerle birebir görüştüm ve yaklaşık 700 delegeyi telefonla arayarak Özgür Özel'e oy vermeleri yönünde ikna etmeye çalıştım." dedi.
Kurultay öncesinde destek imzaları topladığını da öne süren Yalım, "Kurultaydan kısa süre önce 115 delegeden 'CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'i destekliyorum' yazılı imzaları topladım ve bunları Selin Sayek Böke'ye teslim ettim." ifadelerini kullandı.
Delegelerle ilgili iddialar
Yalım, bazı delegelerin destek karşılığında çeşitli taleplerde bulunduğunu da ileri sürdü.
İfadesinde, "Kahramanmaraş delegesi olduğunu öğrendiğim bir kişi, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde destek vereceğini söyledi." iddiasında bulunan Yalım, söz konusu kişilere ait özgeçmişleri İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a ilettiğini öne sürdü.
"1 milyon TL verdim" iddiası
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise kurultay sürecindeki para transferine ilişkin iddialar oldu.
Yalım, ifadesinde, "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim. Bu para kongre ve seçim çalışmalarının masrafları için talep edildi. Parayı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettim." dedi.
Koordinasyon sürecine ilişkin açıklamalar
Kurultay çalışmalarının organizasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yalım, seçim koordinasyon merkezinin genel koordinatörünün Veli Ağbaba olduğunu öne sürdü.
Yalım, "Seçim koordinasyon merkezinin genel koordinatörü Veli Ağbaba'ydı. İstanbul'dan sorumlu kişinin ise Suat Özçağdaş olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Maddi vaat sunmadım"
Uşak delegeleriyle yaptığı görüşmelere de değinen Yalım, "Uşak'ın 6 delegesi vardı, il başkanı dışında 5 delege Özgür Özel'e oy verdi. Bu kişilerle ben görüştüm ancak hiçbirine maddi vaat sunmadım." dedi.
Kurultay günü salonda bulunduğunu belirten Yalım, "O gün iddia edilen delege pazarlıklarına şahit olmadım." ifadelerini kullanırken, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Avukatlarından takipsizlik talebi
Özkan Yalım'ın avukatları ise müvekkillerinin soruşturma kapsamında bildiği tüm hususları samimi şekilde anlattığını savundu.
Avukatlar açıklamalarında, "Müvekkil kurultay sürecine ilişkin tüm bildiklerini samimi şekilde anlatmıştır. Dosyada suçlamaları destekleyen somut bir delil bulunmamaktadır. Takipsizlik kararı verilmesini talep ederiz." ifadelerine yer verdi.
Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara ilişkin yargı süreci devam ederken, dosyaya ilişkin nihai değerlendirmeyi adli makamlar yapacak.
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CHP kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifade
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada ek ifade veren Özkan Yalım, yaklaşık 700 delegeyle görüştüğünü, 115 destek imzasını teslim ettiğini ve kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi dosyaya girdi.
Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Yalım, kurultay sürecinde yürüttüğü çalışmalar ve bazı isimlerle yaptığı görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Yaklaşık 700 delegeyi aradım"
İfadesinde, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in kurultayı kazanması için aktif olarak çalışma yürüttüğünü söyleyen Yalım, birçok ilde delegelerle görüştüğünü belirtti.
Yalım, "Yaklaşık 40 ilde delegelerle birebir görüştüm ve yaklaşık 700 delegeyi telefonla arayarak Özgür Özel'e oy vermeleri yönünde ikna etmeye çalıştım." dedi.
Kurultay öncesinde destek imzaları topladığını da öne süren Yalım, "Kurultaydan kısa süre önce 115 delegeden 'CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'i destekliyorum' yazılı imzaları topladım ve bunları Selin Sayek Böke'ye teslim ettim." ifadelerini kullandı.
Delegelerle ilgili iddialar
Yalım, bazı delegelerin destek karşılığında çeşitli taleplerde bulunduğunu da ileri sürdü.
İfadesinde, "Kahramanmaraş delegesi olduğunu öğrendiğim bir kişi, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde destek vereceğini söyledi." iddiasında bulunan Yalım, söz konusu kişilere ait özgeçmişleri İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a ilettiğini öne sürdü.
"1 milyon TL verdim" iddiası
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise kurultay sürecindeki para transferine ilişkin iddialar oldu.
Yalım, ifadesinde, "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim. Bu para kongre ve seçim çalışmalarının masrafları için talep edildi. Parayı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettim." dedi.
Koordinasyon sürecine ilişkin açıklamalar
Kurultay çalışmalarının organizasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yalım, seçim koordinasyon merkezinin genel koordinatörünün Veli Ağbaba olduğunu öne sürdü.
Yalım, "Seçim koordinasyon merkezinin genel koordinatörü Veli Ağbaba'ydı. İstanbul'dan sorumlu kişinin ise Suat Özçağdaş olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Maddi vaat sunmadım"
Uşak delegeleriyle yaptığı görüşmelere de değinen Yalım, "Uşak'ın 6 delegesi vardı, il başkanı dışında 5 delege Özgür Özel'e oy verdi. Bu kişilerle ben görüştüm ancak hiçbirine maddi vaat sunmadım." dedi.
Kurultay günü salonda bulunduğunu belirten Yalım, "O gün iddia edilen delege pazarlıklarına şahit olmadım." ifadelerini kullanırken, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Avukatlarından takipsizlik talebi
Özkan Yalım'ın avukatları ise müvekkillerinin soruşturma kapsamında bildiği tüm hususları samimi şekilde anlattığını savundu.
Avukatlar açıklamalarında, "Müvekkil kurultay sürecine ilişkin tüm bildiklerini samimi şekilde anlatmıştır. Dosyada suçlamaları destekleyen somut bir delil bulunmamaktadır. Takipsizlik kararı verilmesini talep ederiz." ifadelerine yer verdi.
Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara ilişkin yargı süreci devam ederken, dosyaya ilişkin nihai değerlendirmeyi adli makamlar yapacak.
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